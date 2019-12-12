أشاد فؤاد المسكوت مندوب الاتحاد الدولي للمصارعة ورئيس الاتحاد الأفريقي وعضو مجلس الأوكسا بجميع مقار الإقامة وصالة المنازلات التي قام بزيارتها على هامش تواجده في القاهرة لحضور كونحرس الاتحاد الأفريقي للاتحادات على هامش تواجده في القاهرة لحضور كونحرس الاتحاد الأفريقي للاتحادات الرياضية وكشف اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن المسكوت قام بجولة تفقدية لصالة المنازلات ومقار الإقامة باستاد القاهرة والتي لاقت استحسانه حيث تم توفير كافة الاشتراطات الدولية وفق معايير الاتحاد الدولي للمصارعة. الاتحاد المصري للمصارعة أن المسكوت قام بجولة تفقدية لصالة المنازلات ومقار الإقامة باستاد القاهرة والتي لاقت استحسانه حيث تم توفير كافة الاشتراطات الدولية وفق معايير الاتحاد الدولي للمصارعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولي للمصارعة يشيد بتطوير الصالات في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.