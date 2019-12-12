سوء الأحوال الجوية يؤجل انطلاق اليوم الثاني لبطولة الكانوي والكياك

قررت لجنة الحكام الرئيسية للبطولة العربية للكانوي والكياك برئاسة عصام فخري تاجيل انطلاق منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للكانوي والكياك وذلك لسوء الاحوال الجوية. والكياك وذلك لسوء الاحوال الجوية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي اقيم صباح اليوم مع مدربي المنتخبات المشاركة . اليوم مع مدربي المنتخبات المشاركة . ويتم التاجيل ساعة بساعة الا ان يتم تحسن الطقس . وانطلقت منافسات البطولة العربية العاشرة امس الاربعاء بسباقات ال٥٠٠ متر .

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