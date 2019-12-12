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منتخب مصر للاسكواش يتجه إلى واشنطن للمشاركة في بطولة العالم

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غادرت بعثة منتخب مصر الأول للاسكواش القاهرة في طريقها إلى واشنطن للمنافسة على بطولة كاس العالم للفرق والتي تقام في امريكا خلال الفترة من ١٥ وحتي ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتضم البعثة امير وجيه المدير الفني

و٤ لاعبين هم طارق مؤمن كابتن المنتخب وكريم سامي عبدالجواد وعلي فرج ومحمد أبوالغار.

ويتأهل المنتخب تحت قيادة مدربه امير وجيه للفوز باللقب وهو ما أكده صائد

البطولات المدير الفني بسعيه نحو الفوز باللقب موكدا انه هدفه هو البطوله مضيفا ان فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة في ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتي ستمثل المنتخب في هذه المهمة.

يذكر ان الاتحاد قد كلف امير وجيه بتولي هذه المهمة نظرا لكفاءته وخبراته الكبيرة.

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