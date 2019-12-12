رياضة | تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك إذا نجح إثبات صحة شكواه ضد محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى، فسيحصل الأبيض على تعويض مالى كبير سواء من اللاعب أو أفيش البرتغالى.

قال بيومى في تصريحات صحفية: إنه فى حالة اعتراف غرفة فض المنازعات بالفيفا سيتم تغريم كهربا باقى قيمة عقده مع الزمالك قبل الهروب والمقدر بـ9 ملايين جنيه ، فضلا عن قيمة عقده مع النادى البرتغالى أو ربما ضعفه.