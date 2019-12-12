رياضة | التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويواجه بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - عمر جابر - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم : جون أنطوي.