شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع لمواجهة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل تلك المواجهة رغبة بيراميدز في الثأر وحاجة الفارس الأبيض لإثبات ذاته.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد.

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واستبعد كارتيرون كلا من شيكابالا وعبد الله جمعة من قائمة المباراة للإصابة، حيث يعانى شيكابالا من نزلة برد، بينما يعانى عبد الله جمعة من إجهاد فى العضلة الخلفية، فيما عاد لقائمة الفريق كل من إسلام جابر وعمر السعيد عقب غيابهما عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى.

كما إنه من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.