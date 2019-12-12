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منتخب مصر للاسكواش يطير إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب مصر الاول للاسكواش القاهرة في طريقها إلى واشنطن للمنافسة على بطولة كأس العالم للفرق والتى تقام فى أمريكا خلال الفترة من 15 وحتى 22 ديسمبر الجارى. 

 

وتضم البعثة امير وجيه المدير الفنى و4 لاعبين هم طارق مؤمن قائد المنتخب وبطل العالم والمصنف الرابع عالميا،  وكريم سامي عبدالجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالميا، وعلي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن.

 

ويسعى المنتخب تحت قيادة مدربه امير وجيه للفوز باللقب وهو ما أكده المدير الفنى بسعيه نحو الفوز باللقب موكدا أنه هدفه هو البطوله، وأن فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة فى ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتى ستمثل المنتخب في هذه المهمة.

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يذكر أن مصر تحمل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

 

 

 

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