شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الإسماعيلى يتحدث عن هدفه فى المقاصة والمنافسة مع بيكيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الشامى جناح الإسماعيلى إن استعادة الانتصارات فى الدورى أهم من تسجيله الأهداف، مؤكداً أن الدراويش يركز فى كل مباراة على حدة.

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وسجل الشامى بعد مشاركته من مقاعد البدلاء الهدف الأول فى شباك فريق مصر المقاصة قبل أن يسجل محمد هاشم الهدف الثانى، وأضاف "تألق بيكيتى يدعم عامل المنافسة ويمنحنى حافز كبير على تقديم مزيد من الجهد والذى بالطبع يكون فى صالح الفريق".

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وأوضح لاعب الزمالك والمصرى السابق "أحترم بالتأكيد رؤية الجهاز الفنى سواء شاركت بصفة أساسية أو لا، مصلحة الفريق هى الأهم".

وواصل "أركز فقط مع فريقى، سعيا لإعادته للمكانة التى يستحقها".

وأكمل جناح الدراويش "لن نفرط فى الفرحة، سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة نادى مصر بالجولة المقبلة".