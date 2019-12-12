تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوري الأوروبي. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 02:30 ـ الاتحاد السكندري VS طنطا ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 05:00 ـ المصري VS المقاولون العرب ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ الزمالك VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الأوروبي 07:55 ـ ستاندرالييج VS آرسنال ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ مانشستر يونايتد VS آي زي ألكمار ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ روما VS فولفسبرجر إيه سي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 10:00 ـ ولفر هامبتون VS بشكتاش

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