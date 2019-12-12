اونلاين | رابط أون سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط أون سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك TIME SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مبارة بيراميدز والزمالك بث مباشر الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على الاستعانة بنفس تشكيل الفريق أمام مواجهة أول أغسطس الأخيرة للمشاركة فى لقاء اليوم أمام بيراميدز، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك كالتالى.

مشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد .

خط الدفاع: حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

مشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك عبر بوابة الخليج 365 الرياضي بدون توقف بأفضل سرعة إنترنت بكافة الجودات

مشاهدة مباراة اليوم الزمالك وبيراميدز، حيث يحتل المركز الخامس الفريق الأبيض برصيد 10 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة بيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة بفعاليات بطولة الدوري المصري الممتازمشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك.

مشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك اليوم الخميس الموافق 12-12-2019

بث مباشر مباراة اليوم بيراميدز، حيث يحتل المركز الرابع عشر 10 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة بفعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبربوابة الخليج 365 الرياضي، أفضل بث مباشر وبدون تقطيع جودة عالية صورة كاملة.