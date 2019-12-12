شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تحديد 70 عاما كحد أقصي لسن المرشحين للانتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تحديد 70 عاما كحد أقصي لسن المرشحين للانتخابات المقبلة التي ستجري عقب دورة الألعاب الاولمبية وتحديدا في شهر أغسطس أوسبتمبر المقبلين. وكانت سارة ساليمون مسئولة الفيفا اجتمعت بأعضاء اتحاد الكرة وطلبت وضع حد أقصي لأعمار المرشحين للمجلس الجديد ، وتتجه النية لدي اللجنة لتحديد 70 عاما حدا أقصي للمرشحين. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.

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