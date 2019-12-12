شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر الإبقاء على مقعد المرأة فى المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالاتفاق مع سارة ساليمون مسئولة الفيفا علي الإبقاء علي المقعد المخصص للمرأة في المجلس الجديد حتي في حالة تقليص عدد الاعضاء في المجلس الجديد من 11 عضوا إلي 9 فقط بناء علي اقتراح من مسئولة الفيفا، وهو ما سيتم عرضه علي الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل الذي لم يتحدد موعده حتي الأن.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.