شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. زعيم الثغر يخشى مفاجأت طنطا على ستاد الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره طنطا فى الثانية ظهر اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر منتشياً بعد الفوز على النصر بهدف دون رد فى كأس مصر بالاضافة للفوز على حرس الحدود بنفس النتيجة بالدوري فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل طنطا مع الاسماعيلى سلبياً فى أخر ظهور بالدوري بينما ودع كأس مصر أمام أسوان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

ويحتل الاتحاد السكندرى صدارة مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

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ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة محذراً من خطورة التهاون لاسيما أن الفريق لم يحقق انجازاً حتى الأن ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد أمام طنطا مكون من : "محمود الزنفلى ، وأسامة العزب وإسلام، جمال ومحمد أنور، وصبرى رحيل وخالد الغندور ونور السيد وأحمد راشد واليمن غباشى ورزاق سيسيه وأكوى"

على الجانب الأخر يطمح أيمن المزين المدير الفنى لطنطا فى العودة من الاسكندرية بنتيجة إيجايبة لاسيما أن المنافس يعيش أزهى فتراته الكروية ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مباراة اليوم مكون من : " محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان"