محمد صلاح ينافس على جائزة "هدف الجولة" في أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل أهداف الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل أهداف الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفاً رائعاً فى فوز ليفربول على ريد بول سالزبورج النمساوى بنتيجة 2 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. فوز ليفربول على ريد بول سالزبورج النمساوى بنتيجة 2 – 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. Advertisements وينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة "هدف الجولة" فى دورى أبطال أوروبا كلاً من حسام عوار لاعب ليون الفرنسى الذى سجل هدفاً مميزاً فى شباك لايبزيج الألمانى، ودانى أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتى الذى نجح فى التسجيل أمام مانشستر سيتى الإنجليزى وفيليبى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى الذى أحرز هدفاً رائعاً فى شباك لوكوموتيف موسكو الروسى. لاعب ليون الفرنسى الذى سجل هدفاً مميزاً فى شباك لايبزيج الألمانى، ودانى أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتى الذى نجح فى التسجيل أمام مانشستر سيتى الإنجليزى وفيليبى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى الذى أحرز هدفاً رائعاً فى شباك لوكوموتيف موسكو الروسى. وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة متفوقاً بفارق نقطة وحيدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة.

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