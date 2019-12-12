أسامة شيتة يعود لاتحاد الجزائر بعد تعافيه من الإصابة

ذكر نادي اتحاد الجزائر، أن لاعبه الدولي أسامة شيتة، عاد للمشاركة في المباريات، بعد غياب عن الملاعب للاصابة.
وأوضح اتحاد الجزائر في حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك)، أن شيتة شارك لمدة 70 دقيقة مع الفريق الرديف في لقائه الودي مع نصر حسين داي اليوم الأربعاء.
كان شيتة 23/ عاماً/ تعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبته اليسرى في مباراة اتحاد الجزائر وبارادو مطلع مارس الماضي بالدوري الجزائري، خضع على إثرها لجراحة.
وتسببت الإصابة في غياب اللاعب عن قائمة المنتخب الجزائري الذي توج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر الصيف الماضي.
وأنتظم شيتة، منذ أسابيع في تدريبات الفريق الأول، لكن مشاركته في المباريات الرسمية لن تكون قبل نهاية العام الحالي.
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