المغربي وليد ازارو: لن أرحل عن الاهلي المصري

أبدي المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي، سعادته بإحراز هدف في مواجهة فريقه أمام وادي دجلة في الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، والتي انتهت بفوزه فريقه 3 / صفر.

وقال أزارو في تصريحات صحفية عقب المباراة اليوم الأربعاء: “من حق الجماهير مهاجمتي ولكن نحن نركز في الملعب والمباريات”.

وأضاف:” السويسري فايلر المدير الفني للفريق يتحدث معنا جميعاً، وأي لاعب يتمنى أن يشارك ويسجل ولا توجد أي نيه لرحيلي عن الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة سبق وأن نفى ذلك”.

وأوضح :”كل مدرب له رؤية وأي لاعب يتمنى أن يشارك، لكننا نحترم قرارات المدير الفني، وهدفنا تحقيق البطولات”.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة ، بعد خوضه خمس مباريات في بطولة الدوري.