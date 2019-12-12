مدرب السد القطري: جاهزون لمونتيري المكسيكي

قال الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، إن فريقه جاهز لمواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

جاءت تصريحات تشافي بعد فوز السد على هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الدور الأول للبطولة العالمية.

وفي تصريح صحفي، الأربعاء، أكد تشافي “أضعنا الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، والتي كانت كفيلة بخروجنا فائزين بعدد وافر من الأهداف”.

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وأضاف “كنا نعرف قبل المباراة أننا أفضل من المنافس، لكن يبدو أن حساسية المباريات الافتتاحية دائمًا ما تؤدي إلى حالة من عدم التركيز”.

وأوضح تشافي “مال أداء المنافس للتأمين الدفاعي، وهو ما شكل صعوبة لنا في اختراقه، لكننا في نهاية المطاف نجحنا من فك شفرة دفاع المنافس وتحقيق الإنتصار والتأهل لثاني أدوار المونديال”.

وأختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالحديث عن المباراة القادمة أمام مونتيري المكسيكي قائلًا “جاهزون لمونتيري، وسنحاول تصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها والعمل على تلافيها”.