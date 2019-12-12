مدرب هينجين يشد بلاعبيه رغم الخسارة أمام السد القطري

عبر فيليكس تاجوا مدرب فريق هينجين فيليكس بطل كالدونيا الجديدة، عن رضاه التام حول الأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة السد القطري في افتتاح كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، رغم خسارته /1 3 بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وقال تاجوا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”أعتقد أننا لم نكن موفقين ودفعنا الثمن بعدم الإندفاع للهجوم ،رغم أننا حاولنا أن نضع إستراتيجية نتسم فيها بالسرعة في الهجوم ،لكن لم ننجح في ذلك .”

وأضاف : “لقد تأخرنا وتركنا المجال للاعبي السد ،ثم حاولنا أن نتقدم ونلعب على الجناحين بطريقة صحيحة، لكن كان هناك تباعد بين الخطوط ،فدفعنا ثمن الأخطاء الفردية بشكل كبير خلال هذه المباراة ،واعتقد أن اللاعبين وجدوا صعوبة كبيرة في تنظيم الهجمات والتحول من الدفاع إلى الهجوم ،ولم يتمكنوا من التخلص من رهبة المباراة ،وبقينا متأخرين نوعاً ما” .

وتابع تاجوا قائلاً : “في بعض فترات المباراة أجبرنا السد علي الدفاع والتراجع للخلف ،لكن ذلك لم يستمر طويلاً ،ونجح فريق السد في ترجمة سيطرته إلى أهداف ،بينما ارتكبنا نحن العديد من الأخطاء التي استغلها السد ونجح في تسجيل هدفين في الوقت الإضافي ليحقق الفوز، صحيح أن الأخطاء واردة ،لكن أعتقد أنه كان يجب ألا نلجأ إلى الدفاع كثيراً”.

وأختتم تاجوا تصريحاته قائلَاً :” عموماً نحن نتعلم الدروس ونتطلع إلى التطور، وقد سعدنا للغاية بأن خضنا هذه التجربة ،ومثلنا كرة القدم للهواه ،وكان شيء جيد للغاية للاعبين أن يخوضوا هذا التحدي أمام فرق أقوى ،ويكتسبوا المزيد من الخبرات التي تساعد على التطور ، وسنحاول التواجد في قطر العام المقبل رغم أننا نادي حديث في كالدونيا ،ونواجه منافسة قوية في بطولة الدوري والكأس أيضًا”.