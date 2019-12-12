بغداد بونجاح: أخطاء مباراة هينجين لن تتكرر أمام مونتيري

أبدى الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري سعادته الكبيرة بفوز فريقه 3 / 1 على هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل قارة أوقيانوسيا، اليوم الأربعاء في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

واحتاج السد لخوض الوقت الإضافي بعدما إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليسجل خلاله هدفين ويظفر ببطاقة التأهل للدور الثاني، الذي يلاقي خلاله مونتيري المكسيكي.

وقال بونجاح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة “كنا مركزين ودخلنا اللقاء بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل، وبالفعل كنا الأفضل منذ بداية المباراة وسجلنا هدف التقدم، وكان بمقدورنا أن ننهى الشوط الأول بثلاثة أهداف، لكن للأسف أهدرنا الكثير من الفرص أمام المرمى، وهذا ما سنعمل علي معالجته في المباراة القادمة مع الجهاز الفني حتى لا نقع في نفس الأخطاء”.

وأضاف بونجاح “أعتقد أننا صعبنا المباراة كثيرا علي أنفسنا بعد أن تلقت شباكنا هدفاً، مما جعلنا نضطر لخوض الوقت الإضافي، لكن الحمد لله حسمناها قبل ركلات الترجيح”.

ونفى بونجاح أن يكون فريقه قد تعامل بتعالي مع مباراة هينجين وقال “لم نتعامل بغرور في اللقاء، فقد دخلنا المباراة بكل قوة ،ولعبنا بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز لأننا كنا ندرك صعوبة المباراة ،وقوة الفريق المنافس لكن تبقي هذه المباراة بمثابة درس نتعلم منه”.