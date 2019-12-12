نام تي هي لاعب السد: نستحق الفوز على هينجين

عبر الكوري الجنوبي نام تي هي، اللاعب بنادي السد القطري عن إرتياحه الشديد للفوز الذي حققه فريقه علي حساب هينجين بطل أوقيانوسيا ،والتأهل بالتالي للدور ربع النهائي لمواجهة مونتيري المكسيكي.

وقال نام تي هي في تصريحات صحفية بعد اللقاء: “المباراة كانت صعبة للغاية ،لكن الفريق نجح في تحقيق هدفه من اللقاء وهو حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل وهذا هم المهم”.

وأضاف: “اللقاء كان صعبا للغاية ، وأتيحت لنا الكثير من الفرص لكننا أهدرناها بغرابة،وهذه هي كرة القدم عندما لا تسجل تدخل مرماك الأهداف وهو ماحدث من فريق هينجين الذي جعل المباراة صعبة للغاية علينا باللجوء إلى الوقت الإضافي”.

وأضاف نام : “حاولنا جاهدين حسم المباراة في الوقت الأصلي لكن لم نتمكن وتعادل فريق هينجين في وقت صعب للغاية لكننا لم نيأس ،وتمكنا من التسجيل أخيراً لنحقق الفوز في المباراة الافتتاحية التي توقعت ان تكون صعبة للغاية”.

وتابع: “مباراة مونتيري القادمة ستكون أكثر صعوبة ،وعلينا التجهيز لها سريعاً بداية من اليوم ،لنتمكن من الظهور بمستوى أفضل خلالها وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي”.