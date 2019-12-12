روكي حارس هينجين يعتذر لزملائه بعد الخسارة أمام السد القطري

ظهرت علامات الحزن واضحة على وجه نيكين روكي، حارس مرمى نادي هينجين بطل أوقيانوسيا بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام السد القطري في الوقت الإضافي من زمن المباراة.

وحرص روكي على تقديم الإعتذار لبقية زملائه وأعضاء الجهاز الفني، والجماهير عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال المواجهة والتي تمكن من خلالها السد من تحقيق التفوق في المباراة بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل والأقتراب من خوض ركلات الترجيح ،قبل أن يسجل السد هدفين ويحصد بطاقة التأهل.

وقال روكي في تصريحات بعد المباراة: “فريقنا أثبت أنه ليس من الفرق الهاوية ، وأستطاع مجاراة فريق السد صاحب الأرض والجمهور خلال شوطي المباراة والمرور بالمواجهة إلى الوقت الإضافي ،لكن للأسف عامل الخبرة كان في مصلحة فريق السد ، وعموماً كنا نطمح للظهور بشكل أفضل ،لكن الكرة لم تنصفنا رغم ما قدمناه في هذه المواجهة الإفتتاحية”.

وأضاف الحارس: “أشعر بالإحباط الشديد لأنني قمت بهذا الخطأ الفادح في حق فريقي وأعتذر للجميع عنه وأتمنى أن نقوم بالتعويض في المستقبل”.