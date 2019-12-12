رياضة | وليد أزارو يكشف سبب خلافه مع فايلر وإلقاء قميص الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يكشف سبب خلافه مع فايلر وإلقاء قميص الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مهاجم النادي الأهلي ومنتخب المغرب وليد أزراو عن ما يتم تداله بشلأن مغادرة الأهلي خلال الفترة المقبلة، واستبعد أزارو، ما يتردد بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال أزارو عبر قناة "أون سبورت" "عقب مواجهة الأهلي ووادي دجلة التي حسمها الأحمر لصالحه بثلاية دون رد: "التفكير في الرحيل عن الأهلي كلام يتردد فقط في وسائل الإعلام، أنا متواجد في الأهلي، وعقدي ممتد مع النادي".

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وتابع المهاجم المغربي : "أي مشجع من حقه أن يتكلم وينتقد، نركز في كل مباراة لتحقيق الهدف الجماعي وليس الشخصي، لنجعل صورة الأهلي دائما لفوق، ونسير في مسار تصاعدي ونحسم مبكرا".

وتطرق أزارو للحديث عن واقعة رمي القميص اعتراضا على عدم إشراكه في مباراة الهلال السوداني، قائلاً: "تحدثنا في الأمر جماعيا وليس شخصيا، أي لاعب يريد المشاركة، هذا شعور طبيعي، ومن ينكر ذلك يكذب، ولكن تم تضخيم الأمور، وكل مدرب له وجهة نظر".

وإختتم مهاجم الأحمر الذي سجل في مواجهة الأهلي الليلة الماضية أمام دجلة، رفقة رمضان صبحي، وأحمد الشيخ، تصريحاته : "الآن علينا نسيان مباراة دجلة والفوز بثلاثية، ونركز في المباراة القادمة، فالأهلي ينافس على كل البطولات المحلية والقارية".