رياضة | ريال مدريد يتطلع لضم نجم المنتخب الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتطلع لضم نجم المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى كيليان مبابي خلال المستقبل لدعم خط الهجوم مستقبًلا منا حعل إدارة الريال بقيادة فلورنتينو بيريز يضعوا خطة لضم مبابي لباريس خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى يريد أن تظل العلاقة الجيدة بينه وبين باريس سان جيرمان الفرنسي متواجدة، ولا تريد إدارة الريال أن تخسر نظيرتها فى باريس بسبب كيليان مبابي، لذلك لا تريد أن تدخل فى مفاوضات جاذة لضم مبابي هذا الصيف ".

وأشارت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد الإسبانى قررت الدخول فى مفاوضات لضم كيليان مبابي عام 2021 قبل إنتهاء تعاقد اللاعب مع باريس صيف 2022".

ويريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الضغط على باريس سان جيرمان للإستفادة المادية اللاعب، ويثق بيريز فى أن مبابي سيرفض كل محاولات باريس لتجديد تعاقدهم معه