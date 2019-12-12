رياضة | ريال مدريد يستعد لضم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لضم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لإبرام عدة صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر من أجل المنافسة على كافة البطولات.

زميل صلاح الهدف الأول لريال مدريد بالصيف:

يضع نادي ريال مدريد عينيه صوب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للويلزي جاريث بيل.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الاسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يفضل التعاقد مع ساديو ماني عن زميله محمد صلاح الذي تم ترشيحه في وقت سابق للإنتقال لصفوف الميرينجي.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع "مبابي"

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من ناحية أخري كشفت الصحيفة الإسبانية عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن زيدان ما زال يمنح الأولوية للتعاقد مع كيليان مبابي، في الصيف، ولكن يواجه النادي الملكي صعوبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الشاب، نظرًا لتمسك إدارة النادي الباريسي باستمراره مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد سوف يبذل محاولات مكثفة لحسم صفقة "مبابي" في أقرب فرصة، مؤكدة أن ساديو ماني سيظل مرشحًا بقوة لارتداء قميص ريال مدريد حتى إشعار آخر.

نيمار على أعتاب برشلونة وباريس يستهدف "ماني":

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ عن اقتراب انتقال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بينما يفكر النادي الباريسي في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني بدلا منه.

وأشارت مجلة ”فرانس فوتبول“ فإن مسؤولي باريس سان جيرمان بدأوا يفكرون في البديل المناسب لخلافة نيمار في صفوف الفريق، وأضافت أن الاسم الأكثر شعبية وقبولًا لدى مسؤولي الفريق الباريسي هو ساديو ماني، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من امكانيات هجومية ودفاعية مميزة، ويتفوق على اللاعب البرازيلي.