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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوريات البيج 5 تسيطر على المتأهلين لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أسدل الستار على مرحلة دور المجموعات مساء الأربعاء، وسيطرت أندية إسبانيا وإنجلترا أيضا بـ4 فرق لكل منهما.

ولأول مرة فى مرحلة دور المجموعات يتأهل إلى دور الـ16 جميع الفرق من دوريات البيج 5 أى الخمس دوريات الأوروبية الكبرى وهى إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا. وفيما يلى المتأهلين إلى دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.. الدوري الإنجليزي _ ليفربول، مانشستر سيتي، توتنهام، تشيلسي Advertisements الدورى الإسبانى _ اتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا الدورى الإيطالى _ نابولي، يوفنتوس، اتلانتا الدورى الألمانى _ بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، لايبزيج الدوري الفرنسي _ باريس سان جيرمان، ليون

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