شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض على صالح جمعة الانتقال لأحدى الأندية المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرض مسئولو النادي الأهلي على صالح جمعة لاعب الفريق الانتقال لأحدى الأندية المحلية التي يرغب الاهلي في الحصول على أحد لاعبيها ويأتي في مقدمتهم الإسماعيلي وأنبي، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الحصول على باهر المحمدى من الإسماعيلي ، واسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الاوليمبى .
وكشف مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة الأهلي استقرت بشكل نهائي على بيع صالح جمعة في يناير المقبل وهناك اتجاه للاستفادة من اللاعب بانتقاله لأحدى الأندية التي يرغب الاهلي في الحصول على أحد لاعبيها ، وأوضح المصدر أن صالح جمعة لا يرغب في الرحيل عن النادي بهذه الطريقة ويُفضّل تحديد مستقبله بنفسه دون تدخل إدارة الاهلي إذا كان قرارها النهائي هو الإستغناء عن خدماته لعدم إلتزامه كما أعلن الجهاز الفني.
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