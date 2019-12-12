شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعيد لي ميونج إلى الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أبوظبي: محمد مصطفى متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎ تعاقد نادي الوحدة مع الكوري الجنوبي لي ميونج (29 عاماً)، حيث سيكون جاهزاً للمشاركة مع«العنابي» في يناير المقبل بعد فتح باب الانتقالات الشتوية. وسبق ان خاض لي ميونج تجربة مع نادي العين، ليعود اللاعب الكوري الجنوبي إلى الدوري الإماراتي من جديد عبر بوابة الوحدة.

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