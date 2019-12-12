راموس يقترح كرة خاصة لميسي ورونالدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

أكد كابتن ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس تفوق زميله السابق كريستيانو رونالدو ونجم برشلونة ليونيل ميسي على جميع اللاعبين في هذا العصر، وعلق ممازحاً على فوز ميسي بالكرة الذهبية السادسة: «ربما يجب أن تكون هناك جائزة كرة ذهبية خاصة لهما، تمنح لواحد منهما بناء على نتائج موسمه وجائزة ذهبية أخرى لبقية اللاعبين. سيكون ذلك أفضل للعبة». وأكد راموس الذي يلعب في الريال منذ 15 عاماً وضمن أفضل فريق للعام للمرة الثامنة على التوالي رغبته في مواصلة اللعب، وأضاف: «سألعب حتى تنطفئ شعلة النار في داخلي، أعتني بنفسي جيداً وآمل المحافظة على لياقتي أطول وقت ممكن».

وأكد راموس رغبته بالعمل بعد الاعتزال في مجال قريب من الكرة، وقال: «أريد تمرير تجربتي للآخرين، لذا لا أستبعد العمل كمدرب مستقبلاً، سأبقى مرتبطاً بعالم الكرة بشكل ما».