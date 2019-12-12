السعودية تحتضن سباق «شادويل العالمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبد لعزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض في التاسع عشر من ديسمبر الحالي، النسخة الثانية لسباق شادويل العالمي للخيول العربية الأصيلة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ويتألف من 8 أشواط. وتأتي هذه الرعاية الإماراتية بإشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (ايفهار)، دعماً للعلاقات العميقة وأواصر الأخوة التي تجمع بين الإمارات والسعودية.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس، بقلعة الرمال في دبي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباق الخيل العربية الأصيلة (افهار)، ومتعب زيد الشمري المدير العام لميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيول العربية في الرياض، وعدد من ممثلي الأجهزة الإعلامية.

ونقل ميرزا الصايغ ترحيب ومباركة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإقامة النسخة الثانية من سباق شادويل في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز، تعزيزاً ودعماً للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال ميرزا الصايغ، إنه بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبموافقة الأمير خالد بن سلطان آل سعود، تمت زيادة أشواط الحفل إلى 8، بدلاً من 6 أشواط.

وأوضح أن هذه النسخة من السباق تأتي ضمن ثلاث مناسبات عزيزة، هي الاحتفال بالذكرى 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات، واجتماعات القمة ال40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الرياضي في كأس الخليج، مشيراً إلى أن إقامة سباق شادويل تزامناً مع هذه المناسبات يؤكد أننا في دول مجلس التعاون على قلب رجل واحد عبر الرياضة، وخصوصاً سباقات الخيل.

وأشاد فيصل الرحماني بالدعم الكبير والمستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية على مدى أكثر من 35 عاماً، مضيفاً أن سموه يعد أحد الأعمدة الرئيسية في دعم هذه الفئة من الخيول.

كما ثمن الرحماني الدعم الكبير والاستجابة من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وحسن الاستقبال للسباقات العربية في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض، خاصة سباق شادويل في نسخته الماضية، وجولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتوجه متعب زيد الشمري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود للخيول العربية في جميع أنحاء العالم، مرحباً بانطلاق النسخة الثانية من سباق شادويل العالمي في ميدان الأمير سلطان، يوم الخميس المقبل.

وقال الشمري إن الأمير خالد سلطان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد أيد فكرة قيام سباق شادويل العالمي بميدان الأمير سلطان، وأمر بتوفير كل المتطلبات وتذليل كل الصعاب لإنجاحه، كما وافق على إضافة شوطين خلال نسخة هذا العام، وأشاد الشمري بالتطور الكبير والتقدم في العلاقات بين دولة الإمارات والسعودية في جميع المجالات، وذلك بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.