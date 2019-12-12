عبدالله بن سالم يكلف ابن هندي برئاسة نادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بتكليف محمد جمعة بن هندي الشويهي برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وإكمال مدة سلفه سالم عبيد الحصان الشامسي.

كان«الخليج الرياضي» قد انفرد بنشر الخبر قبل يومين.

وحرص ابن هندي على رفع أسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة والدعم والمتابعة والاهتمام، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، مؤكداً ان مجلس إدارة نادي الشارقة يسير على نهج ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في العمل الرياضي في النادي.

وتابع: سنعمل على استكمال مسيرة ماتم بناءه في الفترة السابقة وأشكر سالم عبيد الحصان الشامسي على الجهود التي بذلها، وسنعمل أيضاً على دعم استقرار منظومة العمل لاستكمال المسيرة التي تدور عجلتها وفق منظومة مختلف شركات وإدارات الألعاب في النادي.