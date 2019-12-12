شكرا لقرائتكم خبر عن دروس تقوية للاعبي نادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي المدام دروساً لتقوية اللاعبين والمنتسبين للنادي في كافة الألعاب الفردية والجماعية من خلال التعاقد مع مدرسين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغتين العربية والإنجليزية، حيث دأب النادي على تنظيم دروس لرفع التحصيل المدرسي وتحفيز اللاعبين ومتابعتهم دراسياً،وقد استفاد من المشروع أكثر من 120 لاعباً ومنتسباً للنادي.
وأكد سعيد راشد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، أن النادي يحرص على رفع مستوى الطلبة النفسي والمدرسي من خلال دروس التقوية وتنظيم محاضرات تحفيزية لتشجيعهم على مواصلة التحصيل الدراسي، وأكد أن النادي على تواصل دائم مع المدارس في منطقة المدام للاطلاع على أوضاع اللاعبين.
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