مونديال «إكس كات» ينطلق اليوم في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راعي منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 بالفرق والمتسابقين واللجان الدولية المشاركة في تنظيم الحدث .وتنطلق اليوم فعاليات الجولة الختامية التي تستمر حتى السبت المقبل في الموقع الجديد في شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت مول.

وقال سموه: «يسعدنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونحن نودع (عام التسامح 2019) أن نستضيف حدثاً عالمياً بحجم بطولة العالم للزوارق السريعة والتي تعد اليوم واحدة من أهم البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- حيث يعد تجمع الفرق والمشاركين صورة من صور التسامح الذي ترسخ له دولة الإمارات خاصة وأن المنافسات تجمع اليوم 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وإيطاليا والسويد والكويت إضافة إلى أبطالنا».

وأكد سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن دولة الإمارات وضعت اللبنة الأولى لتطوير هذه البطولة لتضع بذلك بصمة بارزة تحولت بعدها من بطولة محلية ثم إقليمية لتصبح حدثاً عالمياً ولتشكل اليوم أهم الفعاليات العالمية البحرية.

وتمنى سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق لسفراء رياضة الإمارات في الفرق والزوارق المشاركة (شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 وفيكتوري 33).

ووجه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعوة إلى الجمهور الكريم لمتابعة الحدث الكبير والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت والاستمتاع بأجواء التنافس.