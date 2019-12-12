سعود المعلا يكرم الفائزين في البطولة العربية للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الفائزين في البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات 2019 في الجزائر والتي نظمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الجزائري وبحضور نجاة بن سعيد المفتشة العامة لولاية مستغانم ممثلة لوالي ولاية مستغانم، كما حضر الحفل الختامي رمضان بن لولو مدير عام وزارة الشباب والرياضة الجزائري وممثلون عن المجلس البلدي لبلدية مستغانم الجزائرية وإبراهيم عز الدين جلول رئيس الاتحاد الجزائري للشطرنج وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الشطرنجية العربية والأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج حسين خلفان الشامسي.

شهدت بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات في الجزائر تألق أستاذ دولي عربي كبير جديد وهو التونسي أمير الزغيبي وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي للشطرنج منح لقب أستاذ دولي كبير لبطل العرب للرجال وفاز الزغيبي بالمركز الأول في البطولة التي شارك فيها 20 لاعبا ،كما حصلت الأستاذة الدولية الجزائرية أمينة مزيود على لقب أستاذة دولية كبيرة وترأس لجنة الحكام في البطولة الحكم الدولي الصومالي محمد عبد الله، وبذلك يكون الاتحاد العربي قد أنجز جميع أجندة تنظيم البطولات الفردية والفرقية العربية والاجتماعات لعام 2019.

وعبر الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا عن شكره و تقديره للاتحادية الجزائرية للشطرنج لنجاحها في تنظيم البطولة العربية للرجال والسيدات واجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج كما تقدم بالتهنئة والتبريكات لكل من الجامعة التونسية للشطرنج لفوز اللاعب التونسي أمير الزغيبي ببطولة العرب للرجال وحصوله على لقب استاذ دولي كبير وللاتحادية الجزائرية للشطرنج لفوز اللاعبة أمينة مزيود ببطولة السيدات وحصولها على لقب أستاذة دولية كبيرة وكذلك للاتحاد الأردني للشطرنج لحصول اللاعبين سمير منصور وباسم عيسى على لقب أستاذ دولي وعبر عن سعادته بفوز اللاعبين العرب بهذه الألقاب الدولية الرفيعة.