مستشفيات أمينة راعياً لسباق نصف ماراثون عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان توقيع اتفاقية رعاية جديدة أمس الأول مع مجموعة مستشفيات أمينة، لرعاية سباق نصف ماراثون عجمان في نسخته الأولى مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والذي يضم أربع مسافات مختلفة، والذي يقام يوم 27 ديسمبر الجاري في منطقة الزوراء، ويبلغ مجموع جوائزه 22 ألف درهم، تمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسافة النصف ماراثون 21 كم وذلك لفئات الرجال والسيدات في كل من الفئة المفتوحة وفئة المواطنين.

ووقع اتفاقية الرعاية، بدر إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لشركة القدرة للخدمات الرياضية، منظم السباق ومحمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية. كما حضر توقيع الاتفاقية سعود عبد العزيز الجسمي مدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان وشفيق عجور مدير العمليات، وعلي الشافعي مدير الموارد البشرية وعدد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى. وبهذا الخصوص قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، وهي تتماشى مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات.

ويعد سباق نصف ماراثون مستشفيات أمينة - عجمان الأعلى قيمة من حيث الجوائز المخصصة في سباقات الجري في الإمارة التي تبلغ 22 ألف درهم، إضافة إلى أنه الأول من نوعه كذلك في إمارة عجمان، والذي يبلغ مسافة السباق الرئيسي فيه نصف ماراثون 21.1 كم والمسافات الأخرى 10كم، 5 كم و2.5 كم التي خصصت لتستقبل جميع المستويات والمجتمع بشكل عام.