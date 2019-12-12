اختتام «يوروبا ليج» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُختتم اليوم دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث يتنافس 19 فريقاً على 11 بطاقة متبقية، أحدها أرسنال الذي يدخل لقاء الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، وهو بحاجة إلى التعادل مع مضيفه ستاندار لييج البلجيكي من أجل مواصلة مشواره القاري. ويعاني أرسنال هذا الموسم، وهو وضع، بالفوز الذي حققه على وست هام في الدوري الإنجليزي الاثنين الماضي، حداً لأطول سلسلة مباريات له من دون فوز منذ 42 عاماً وتحديداً منذ عام 1977 (7 مباريات بدون أي فوز في الدوري و9 توالياً في مختلف المسابقات).