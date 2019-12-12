حمدان بن محمد يشهد سباقـات اليذاع بالمرمـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منافسات اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت أمس، بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة (ميدان المرموم) وشهدت 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

ونجحت هجن العاصفة في مواصلة تقديمها للعروض الاستثنائية، حيث وصلت «الشاهينية» إلى قمة الشوط الرئيسي للبكار المحليات، بإشراف المضمر غياث الهلالي، وجاءت «الشاهينية» الأخرى بالشعار ذاته: الأسود والأبيض تحت قيادة المضمر غياث الهلالي لتظفر بصدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات.

ولأن الإبداع والتميز هما عنوانا علاقة هجن العاصفة والسلالة الشاهينية، كان طبيعياً أن ينجح «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في الحصول على المركز الأول في الشوط الرئيسي للجعدان المحليات، وتمكن المضمر المستحيل لهجن الرئاسة راشد بالسم المنصوري من الحصول على الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، بواسطة «شاهين».

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات قوية لهجن أبناء القبائل في سن اليذاع، وذلك من خلال 20 شوطاً، وأكملت «الشامخة» بشعار غانم علي حمودة الظاهري المهمة على أكمل وجه في انطلاقة المنافسات، وحازت ناموس الشوط الرئيسي للبكار المحليات. وبالمقابل جذبت «معزة» صدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات، وأهدت الناموس إلى مالكها عامر علي المري.

وجاء فوز «شاهين» لمحمد الصغير الوهيبي بالشوط الرئيسي للجعدان المحليات عن جدارة واستحقاق، وجاءت عزبة عامر حمد المنصوري لتحصد صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وذلك بواسطة «مشعل» الذي عبر إلى المركز الأول بجدارة.