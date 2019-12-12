شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكمة الإمارات تشارك في بطولة جراند سلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

يشارك منتخب الإمارات للملاكمة في بطولة جراند سلام للرجال والسيدات التي تقام للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر الجاري في الصين، وتعتبر ختام منافسات الموسم الرياضي الآسيوي للعام 2019، وتشهد البطولة التي استحدثها الاتحاد الآسيوي برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة،مشاركة 20 دولة من القارة الصفراء، ويمثلها قرابة 80 لاعباً ولاعبة.

ورشح اتحاد الملاكمة 3 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق المقبل ضمن منافسات الرجال والسيدات، وهم بطل الخليج صعب ميزر الشمري في وزن 57 كجم، وحسين الشمار في وزن 75 كجم، وحنان الزيودي وزن 64 كجم.

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