مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومجلـس أبــوظبـي الريــاضـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود بين الطرفين، لدعم الخطط الطموحة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، بما يعزز مستويات الأداء الرياضي المميز.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر مجلس أبوظبي الرياضي من جانب عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد لوزارة العدل للخدمات المساندة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وتهدف مذكرة التفاهم لرفع مستوى التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية والثقافية للقوى العاملة لدى الطرفين، وتوفير كل أنواع الدعم والإشراف على الأحداث والبطولات، بجانب تحديث البيانات والمعلومات، والبحوث والدراسات والإحصائيات والمطبوعات في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين، والعمل على تنظيم الفعاليات المشتركة وتشجيع المشاركة الرياضية.

كما تنص مذكرة التفاهم على اعتبار الوزارة شريكاً رئيسياً للمجلس في جميع الفعاليات الرياضية المجتمعية، بجانب توفير الرياضيين المحترفين المسجلين لدى المجلس في الفعاليات التي تقيمها الوزارة وذلك للمساهمة في إنجاحها، ومشاركتهم في حملات الدعاية أو التوعية المقامة من قبل الوزارة، كما يعمل المجلس على إتاحة الفرصة للوزارة للاستفادة من المنشآت الرياضية.