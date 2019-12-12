بني ياس يهز صدارة «الملك» بالدفاع الشجاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

لم يخسر الشارقة نقطتين وحسب أمام ضيفه بني ياس بالتعادل معه صفر-صفر، بل فقد جهود نجمه البرازيلي إيجور كورنادو بالبطاقة الحمراء، ومدافعه وكابتنه شاهين عبدالرحمن بكسر تعرض له في ذراعه وسيبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وفقد «الملك» نقطته الرابعة بعد 8 مباريات، بعدما كان تعادل مع حتا في الجولة الخامسة، في الوقت الذي حقق بني ياس نقطة في معقل البطل كان في أمسّ الحاجة إليها، لاستعادة معنوياته المهزوزة بعد الخروج بخطأ إداري من كأس الخليج العربي.

ولعب بني ياس بطريقة دفاعية وتميز بشجاعة لاعبيه وقتالهم على كل كرة، إضافة إلى إيقاف خطورة أبرز لاعبي «الملك» كورنادو من خلال إغلاق المساحات عليه.

وسيطرت أصوات جمهور بني ياس الذي بلغ حوالي 20 مشجعاً على مشهد نهاية المباراة عندما هتفوا للاعبيهم، وأيضاً قدم لاعبو الشارقة التحية لجمهورهم ولكنها لم تكن بالصورة المعتادة وكانت أشبه بالاعتذار عن النتيجة السلبية التي هزت صدارة «الملك» وقربت المنافسين منه.

وظهر المدرب الألماني وينفرد شايفر مدرب بني ياس في المؤتمر الصحفي بروح معنوية عالية وقال «كنت أود الحديث والتعليق باللغة الألمانية لأني سأعبر عن سير اللقاء أفضل من التعليق باللغة الإنجليزية، ولديّ الكثير من الكلام الذي أريد توضيحه، فقد كان الفريق على قلب رجل واحد لأجل النادي، وكنا محظوظين بانتهاء الشوط الأول صفر-صفر، فقد حصل فريق الشارقة على فرص مؤاتية للتسجيل، وبين الشوطين تعاهد اللاعبون على أن يكون الأداء أفضل وأقوى في الشوط الثاني، وكان ساشا وبيدرو أكثر اللاعبين إصراراً على ذلك، فقد واجهنا فريقاً بطلاً ويمتلك أفضل العناصر ولم يخسر».

وتابع شايفر: «أشكر اللاعبين فرداً فرداً وأشكر الجهاز الفني المعاون والمحللين وعلى وجه الخصوص مارتن وميجيل ومعتز عبدالله ومدرب الحراس، في آخر 20 دقيقة كان بني ياس في أفضل حالاته وأشعرني حماس اللاعبين أنهم يستطيعون خوض مباراة أخرى فقد امتلكنا الكرة واستطاع فريقي أن يوقف كورنادو أفضل لاعب في الدوري».

وأكد شايفر «نحن قدمنا كرة قدم حقيقية وأنا كمدرب سعيد وفخور بأداء ومستوى جميع اللاعبين، وسعادتي لا توصف باللاعبين خميس صالح الذي يستحق أن أصفه بالمقاتل الشرس وأيضاً اللاعب صامويل وبقية اللاعبين على سبيل المثال وليس الحصر فهد الضنحاني وبيدرو وساشا وعيسى العتيبة الذي أثبت أنه لاعب جيد وكل اللاعبين كانوا أبطالاً في الملعب».

وقال شايفر: «عندما قلت إن الشارقة أفضل فريق في الدوري وسنواجه البطل لم أقل ذلك من فراغ، بل كنت واقعياً لأنه فعلاً الأفضل في الساحة ولديه لاعبون جيدون وكل شيء في الشارقة إيجابي، فالكل يتحدث عن المدرب واللاعبين بإيجابية ويدعمهم بقوة، ونحن في نادي بني ياس نسعى لتطبيق هذه السياسة».

وأنهى شايفر حديثه بالقول «أجدد فخري وسعادتي باللاعبين وشعرت بأننا يمكن أن نفوز على البطل في آخر 20 دقيقة وكان في الإمكان هزيمة الفريق الذي لم يخسر، رغم أنه واجهنا قبل اللقاء ظروفاً صعبة بعد مباراتنا مع الفجيرة، ولكننا رفضنا الاستسلام وركزت على منح اللاعبين طاقة إيجابية».

تفاؤل مدرب

أما عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة فقد هنأ بني ياس على المستوى الذي ظهر عليه، واعتبر أن خسارة «الملك» لجهود إيجور وشاهين في المباريات القادمة جزء من كرة القدم وقال «هما لاعبان مهمان ولكن البركة في الموجودين بالفريق وبكل تأكيد سيسدون النقص فثقتي فيهم كبيرة».

وحول إهدار الشارقة لأكثر من فرصة على مدار شوطي المباراة قال «أعتقد أن فترة التوقف أثرت في الفريق بالإضافة إلى المجهود البدني الكبير الذي بذله الفريق في مباراة العين».

وتابع العنبري «الحظ لم يساعدنا في التسجيل ولكن في النهاية النتيجة ليست سيئة إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي في التعادل، فإن بني ياس كان يمكن أن يحقق نتيجة أفضل من التعادل، ومن هذا المنظور نقول إن النتيجة ليست سيئة، وأنا دائماً متفائل بالمجموعة ونتمنى أن يكون القادم أفضل، وبلاشك شايفر مدرب بني ياس صاحب خبرة كبيرة وكنا نعرف صعوبة المباراة وسنعمل على العودة القوية في المستقبل».

ورداً على السؤال الذي يتردد دائماً بأن إيجور هو فريق الشارقة وبفقدانه قد يفقد الفريق كل شيء قال العنبري «صحيح أن إيجور لاعب مهم ولا يختلف على قيمته بالفريق أحد، ولكن قلت لكم ثقتي في المجموعة كبيرة وهي ستقدم الأفضل».