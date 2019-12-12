شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم طريقة اختيار "النائب" فى اجتماع الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اتحاد الكرة على أعضاء الجمعية العمومية، ملف مقعد النائب في الانتخابات المقبلة علي أن يترك لأعضاء الجمعية العمومية حرية الاختيار سواء بتخصيص مقعد له في الانتخابات يتم التصويت عليه ، أو باختياره ضمن المجلس علي ان يقوم المجلس في أول جلسة رسمية باختياره سواء بالتصويت أو وفقا للسن والأقدمية او للعضو الأكثر حصولا علي أصوات في الانتخابات .

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.