شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي فريق الأهلي مرانه اليوم ،الخميس، بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

وحدد رينيه فايلر المدير الفني للفريق صباح اليوم الخميس موعداً لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس بعدما خاض الفريق أمس مباراة وادي دجلة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس في سباق الدوري.