شكرا لقرائتكم الاهلى يؤدي مران بلا راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي فريق الأهلي مرانه اليوم ،الخميس، بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

وحدد رينيه فايلر المدير الفني للفريق صباح اليوم الخميس موعداً لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس بعدما خاض الفريق أمس مباراة وادي دجلة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس في سباق الدوري.