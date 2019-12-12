5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد القاهرة في السابعة والنصف من مساء اليوم ، مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة للدوري.

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة علي أثنين حيث يحتاج كل فريق للفوز لتعديل وضعه في جدول الدوري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز قبل مباراة اليوم

يحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز التشكيل المتوقع للزمالكيضم كل من :

محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد، ومن المتوقع غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود حمدي الونش عن المباراة لعدم الجاهزية.

التشكيل المتوقع لبيراميدزيضم كل من :

حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.

القيمة التسويقية لفريقي الزمالك وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21 مليون يورو ، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 20 مليون و600 ألف يورو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناتا "أون سبورت" و"تايم سبورت" مباراة الزمالك وبيراميدز على الهواء مباشرة في السابعة والنصف مساءً مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.