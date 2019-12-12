شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يعقد جلسة مع طلعت يوسف عقب مواجهة طنطا .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى جلسة مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عقب مواجهة طنطا اليوم في الدوري ، من أجل الوقوف على احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر لها يناير المقبل .

ويسعى مصيلحى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل سعيه نحو المنافسة على البطولة العربية وكأس مصر والدخول فى المربع الذهبى خاصة وأن الفريق يقدم كرة جميلة ويحتل صدارة الدورى فى الموسم الحالى .

وقد اوقعت قرعة البطولة العربية الإتحاد السكندرى فى وجه الإسماعيلى بدور الثمانية على أن تقام مباراة الذهاب بالإسكندرية والإياب بالإسماعيلية .