ملف الخميس.. قائمة الزمالك وبيراميدز.. واستعادة الأهلي لصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
في طريق ليفربول.. السد يتجاوز هينجين ويتأهل لملاقاة مونتيري بمونديال الأندية
دوري الأبطال.. أتليتكو يخطف البطاقة الأخيرة.. وبايرن واليوفي وباريس يؤكدون الصدارة
مهاجم زيمبابوي بينهم.. الخليج 365 يكشف 3 مرشحين للانضمام إلى الأهلي
سيتي يؤمن صدارة مجموعته برباعية أمام زغرب.. وتأهل أتالانتا
أنطوي والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري
الأهلي يستعيد صدارة الدوري من الاتحاد بثلاثية في دجلة
الخليج 365 يكشف.. انتهاء الأزمة الأخيرة في صفقة كهربا تمهيدا لإعلان الصفقة
5 قرارات.. لجنة التخطيط بالأهلي تحدد رؤيتها لتطوير قطاع الناشئين
الإسماعيلي يُسقط المقاصة بهدفين في الوقت القاتل.. وتعادل الحرس ومصر
لجنة بـ"فيفا" توصي بمحاكمة بلاتر وبلاتيني
بالمواعيد.. فيفا يعلن إقامة قرعة تصفيات مونديال 2022 بمصر ويحدد نظامها
مهاجم زيمبابوي بينهم.. الخليج 365 يكشف 3 مرشحين للانضمام إلى الأهلي
كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز
كيف تناولت صحف أوروبا "سحر" صلاح أمام سالزبورج بالأبطال؟
"لضيق الوقت".. الأهلي يستعد للحدود بدون راحة.. وتجهيز معلول للعودة للتدريبات
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 للأبطال.. والمواجهات المحتملة
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