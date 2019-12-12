محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
مصدر لمصراوي: كهربا وقع عقود انتقاله للأهلي
أزارو عن جلسة فايلر معه: هناك من يقوم بـ"التجويد" ويُضخم الأمور
عقب الفوز أمام دجلة.. عبد الحفيظ: لا نريد أن نحسد أنفسنا
مدرب دجلة: لا أصدق أننا خسرنا 3-0 بعد الأداء الجيد أمام الأهلي
فايلر عن صفقات الشتاء: أي مدرب يرغب في ضم ميسي ورونالدو.. ولكن
مهاجم زيمبابوي بينهم.. الخليج 365 يكشف 3 مرشحين للانضمام إلى الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء: صفقتان محتملتان للأهلي.. ومعاناة أزارو من "التجويد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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