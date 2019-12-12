جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019

انطلق دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 بمباراة إنتر ميلانو الإيطالي وسلافيا براج التشيكي، في تمام الساعة 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر.

واستضاف المباراة ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وستنتهي البطولة يوم السبت، الموافق 30 مايو 2020، على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول، حيث أختير لاحتضان المباراة النهائية للمرة الثانية في التاريخ.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام هناك المباراة النهائية منذ نهائي 2005 الذي انتصر فيه ليفربول الإنجليزي على ميلان الإيطالي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 3/3 في الوقت الأصلي والإضافي.

???? في هذا الموضوع المُحدث، نستعرض معكم بصورة أسبوعية ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019.

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اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽️ روبرت ليفاندوفسكي ???????? بايرن ميونخ ???????? 10 إرلينج هالاند ???????? ريد بول سالزبورج ???????? 8 + (1 تمريرات حاسمة) هاري كين ???????? توتنهام ???????? 6 سون هيونج مين ???????? توتنهام هوتسبير ???????? 5 + (2 تمريرات حاسمة) رحيم سترلينج ???????? مانشستر سيتي ???????? 5 + (2 تمريرات حاسمة) كيليان مبابي ???????? باريس سان جيرمان ???????? 5 + (3 تمريرات حاسمة) ميرتينس ???????? نابولي ???????? 5 + (1 تمريرات حاسمة) سون هيونج مين ???????? توتنهام ???????? 5 + (2 تمريرات حاسمة) ممفيس ديباي ???????? أولمبيك ليون ???????? 5 ماورو إيكاردي ???????? باريس سان جيرمان ???????? 5 لاوتارو مارتينيز ???????? الإنتر ???????? 5 + (1 تمريرات حاسمة) سيرج جنابري ???????? كريم بنزيمة ???????????????? بروميس ???????? محمد صلاح ???????? أشرف حكيمي ???????? يوسف العربي ???????? بايرن ميونخ ???????? ريال مدريد ???????? أياكس أمستردام ???????? ليفربول ???????? بوروسيا دورتموند ???????? أولمبياكوس ???????? 4 + (1 تمريرات حاسمة) 4 + (2 تمريرات حاسمة) 4 + (1 تمريرات حاسمة) 4 + (2 تمريرات حاسمة) 4 3

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قبل بدء دور المجموعات، اعتلى اللاعب الفرنسي ذو الأصل الجزائري “بلال العمراني” ترتيب هدافي المرحلة التأهيلية لنسخة موسم 2020/2019 من دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله لـ 6 أهداف رفقة نادي كلوج الروماني، ليسبق النرويجي “آندريس كونرادسين” بفارق هدف.

لكن الأهداف المُسجلة في المرحلة التأهيلية لا تُنضم إلى الأهداف المُسجلة بدءًا من دور المجموعات، ولا ينُظر لها عند حسم لقب الهداف في نهاية البطولة.

إليكم قائمة هدافي المرحلة التأهيلية التي لعُبت لمدة ثلاثة أشهر “يونيه ويوليو وأغسطس” من عام 2019.

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽️ بلال عمراني ???????? كلوج – رومانيا 6 آندريس كونرادسين ???????? روزنبرج – النرويج 5 ألكسندر سوديرلوند ???????? روزنبرج – النرويج 5 ريان كريستي ???????? سيلتيك جلاسكو – اسكتلندا 4 برونو بيتكوفيتش ???????? دينامو زغرب – كرواتيا 4 روك كرونافيتير ???????? ماريبور – سلوفينيا 3 داني أولمو ???????? دينامو زغرب – كرواتيا 3 ريتشموند بواكي ???????? سرفينا زفيزدا (ريد ستار) – صربيا 3 توكماك نجوين ???????? فيرينكفاروس – المجر 3 ميسلاف أورسيتش ???????? دينامو زغرب – كرواتيا 3 هينوك جويتوم ???????? AIK – السويد 3 آندريا بافلوفيتش ???????? أبويل نيقوسيا – قبرص 3 ريكو ريسكي ???????? هلسنكي – فنلندا 3 دوشان تاديتش ???????? أياكس أمستردام – هولندا 3 هانز فاناكين ???????? كلوب بروج – بلجيكا 3