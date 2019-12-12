نستعرض معكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، والذي سيقام مباراته النهائية في ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية في شهر مايو 2020.

حامل اللقب “ليفربول” تصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بعد منافسة مشتعلة مع نابولي وريد بول سالزبورج انتهت في الجولة الأخيرة.

أما صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” فقد بدأ بداية كارثية بالخسارة بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان “حديقة الأمراء” ثم تعادل مع كلوب بروج المتواضع 2/2 في البرنابيو، قبل أن يستعيد توازنه بهزيمة جالطة سراي التركي في الذهاب والإياب ثم تعادل مع باريس سان جيرمان 2/2 في البرنابيو وهزم كلوب بروج في بلجيكا 3/1.

واستطاع بايرن ميونخ تحقيق الفوز في جميع مبارياته ليتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 18 من 18 رغم وجود ثلاثة أندية قمة في بلدانهم “توتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار الصربي”.

وكان أبرز تأهل ربما في تاريخ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث من نصيب نادي أتالانتا الإيطالي، فعبد تذيله للمجموعة الثالثة على مدار خمس جولات، استطاع في الجولة السادسة الصعود للمركز الثاني بهزيمة شاختار دونيتسك بثلاثية نظيفة ليحقيق أول تأهل في تاريخه إلى ثمن النهائي برصيد 7 نقاط وهو أقل عدد رصيد لفريق تأهل للمرحلة التالية، بينما ودع أياكس رغم جمعه لـ 10 نقاط.

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إليكم ترتيب الـ 8 مجموعات بعد الجولة الرابعة من دور الـ 32

الجدول مُحدث بعد انتهاء كل جولة من جولات هذه المرحلة (تحتاج لتصفح الموقع من أجل مشاهدة الجداول بشكل صحيح).

المجموعة الأولى Ⓐ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? باريس سان جيرمان ???????? 16 17 2 ???? ريال مدريد ???????? 11 14 8 ???? كلوب بروج ???????? 3 4 12 ???? جالاطا سراي ???????? 2 1 14

المجموعة الثانية Ⓑ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? بايرن ميونخ ???????? 18 24 5 ???? توتنهام ???????? 10 18 14 ???? أولمبياكوس ???????? 4 8 14 ????ريد ستار ???????? 3 3 20

المجموعة الثالثة Ⓒ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? مانشستر سيتي ???????? 14 16 4 ???? أتالانتا ???????? 7 8 12 ???? شاختار دونيتسك ???????? 6 8 13 ???? دينامو زغرب ???????? 4 10 13

المجموعة الرابعة Ⓓ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? يوفنتوس ???????? 16 12 4 ???? أتلتيكو مدريد ???????? 10 8 5 ???? باير ليفركوزن ???????? 6 5 9 ???? لوكوموتيف موسكو ???????? Advertisements 3 4 11

المجموعة الخامسة Ⓔ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ????ليفربول ???????? 13 13 8 ????نابولي ???????? 12 11 4 ???? ريد بول سالزبورج ???????? 7 16 13 ???? خينك ???????? 1 5 20

المجموعة السادسة Ⓕ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? برشلونة ???????? 14 9 4 ???? بوروسيا دورتموند ???????? 10 8 8 ???? الإنتر ???????? 7 10 9 ???? سلافيا براج ???????? 2 4 10

المجموعة السابعة Ⓖ

الترتيب النقاط أهداف مُسجلة أهداف مُستقبلة ???? ريد بول لايبزج ???????? 11 10 8 ???? أولمبيك ليون ???????? 8 9 8 ???? بنفيكا ???????? 7 10 11 ???? زينيت سان بطرسبيرج ???????? 7 7 9

المجموعة الثامنة Ⓗ