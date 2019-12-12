أتلتيكو مدريد يؤمن صعوده بفوز ثمين ويوفنتوس يُسقط ليفركوزن في عقر داره

نجح أتلتيكو مدريد الإسباني بالوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بحلوله ثانياً خلف يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة.



وتخطى أتلتيكو ضيفه لوكوموتيف موسكو بثناية نظيفة سجلها البرتغالي جواو فيليكس من ركلة جزاء 17، والبرازيلي فيلبي 54، الأربعاء.



وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 10 نقاط خلف يوفي 16 نقطة، وذلك بعد تخطي الأخير لمستضيفه باير ليفركوزن ( 2-0 سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 75، الأرجنتيني غونزالو هيغواين 90+2 ).



ورغم الخسارة تحول ليفركوزن إلى اليوروبا ليغ بعد أن ختم دور المجموعات بـ6 نقاط، وحل لوكوموتيف أخيراً بـ3 نقاط.



على ملعب "واندا متروبوليتانو"، عرقل دفاع لوكوموتيف موهوب أتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس بعد 41 ثانية على بداية المباراة، فلم يتردد الحكم باحتساب ركلة جزاء سددها الانكليزي كيران تريبيير صاروخية ابعدها الحارس أنتون كوتشنكوف بمساعدة القائم الايمن (2).



وحصل "كولتشونيروس" على ركلة جزاء أخرى اثر لمسة يد على رفعت جمالتدينوف، لعبها هذه المرة فيليكس (20 عاما) أرضية الى يمين الحارس الذي بقي في مكانه (17).



وضاعف "أتلتي" النتيجة عندما استلم ألفارو موراتا رأسية على حدود التسلل ليضعها بيسراه الى يمين الحارس (26)، لكن تقنية الفيديو "في ايه آر" ألغت الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الاول بسيطرة وتقدم أتلتيكو.



وسقط الدفاع الروسي مرة أخرى في الشوط الثاني، عندما تابع المدافع البرازيلي فيليبي على الطاير عرضية من كوكي (54).



أما يوفنتوس فقد حقق انتصار من ميدان مستضيفه باير ليفركوزن، بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء في ختام منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 75، وضاعف جونزالو هيجواين تقدم فريقه في الدقيقة 92.



وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط بالمركز الثالث ويفشل في التأهل لدور الـ16 لينتقل للعب بالدوري الأوروبي.