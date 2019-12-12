رياضة | بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي ونادي الزمالك، مؤة أخري ولكن بطريقة أخري هذه المرة.

وفي وقت سابق قام بلال بنقد مستوي مصطفى محمد خلال مشارطة لاعب الزمالك، في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وأنه لا يصلح لقيادة منتخب مصر، ليرد عليه بالفوز بجائزة هداف البطولة، وقدم مباريات مميزة.

وصرح "بلال"، خلال استضافته بفضائية "إم بي سي مصر" أن مصطفى محمد لم يسجل في أي مباراة نتيجة لفقد التركيز، " قائلاً حتى لو عدلوا عقده استنى 6 مباريات كمان عشان يسجل، ومعنوياته قلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. Advertisements وبعد الهجوم الذي ناله مهاجم الأهلي السابق، عقب نقده لمستوي مصطفي محمد، قام بلال بـتحدى اللاعب قائلاً: "أراهن على 200 جنيه أو عشاء كبير أن مصطفى محمد لن يسجل في مرمى بيراميدز مساء اليوم".

وأكد أن مصطفى محمد لاعب مميز ويتمنى له كل التوفيق، ولكنه يعاني من ضغوطات كبيرة في الفترة الماضية.

ويواجه نادي الزمالك مساء اليوم نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.